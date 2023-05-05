Небензя: США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Соединённые Штаты никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, заявил в интервью РИА Новости постпред России при организации Василий Небензя.

Небензя рассказал, что для переноса штаб-квартиры потребуется согласие как минимум двух третей стран — членов ООН.

«В силу целого ряда обстоятельств добиться такого количества поддерживающих перенос штаб-квартиры очень тяжело. Помимо этого, сами американцы никогда не согласятся на это», — отметил он.

По словам Небензи, нахождение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке является для США вопросом престижа и возможности «злоупотреблять своими обязанностями страны пребывания организации».

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв выразил мнение, что российская сторона предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в Женеве или Вене.