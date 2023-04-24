В МИД заявили, что Россия предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в Женеве или Вене

Короткая ссылка
Российская сторона предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в Женеве или Вене. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.
В МИД заявили, что Россия предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в Женеве или Вене
  • РИА Новости

«Мы бы, конечно, предпочли перенести её куда-то на другую, более нейтральную точку, в Женеву или Вену, но очень многие государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк», — приводит ТАСС его слова.

Ильичёв подчеркнул, что ряду стран по финансовым соображениям тяжело иметь два представительства, поэтому они остаются в Нью-Йорке.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты при выдаче виз россиянам для участия в Совете Безопасности ООН грубо злоупотребили положением страны — хозяйки штаб-квартиры всемирной организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить