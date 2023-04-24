В МИД заявили, что Россия предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в Женеве или Вене

Российская сторона предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в Женеве или Вене. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.

«Мы бы, конечно, предпочли перенести её куда-то на другую, более нейтральную точку, в Женеву или Вену, но очень многие государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк», — приводит ТАСС его слова.

Ильичёв подчеркнул, что ряду стран по финансовым соображениям тяжело иметь два представительства, поэтому они остаются в Нью-Йорке.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты при выдаче виз россиянам для участия в Совете Безопасности ООН грубо злоупотребили положением страны — хозяйки штаб-квартиры всемирной организации.