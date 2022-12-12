«Ещё есть ряд вопросов»: главы МИД ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России

Главы МИД стран — членов Евросоюза не смогли утвердить девятый пакет антироссийских санкций. Документ был возвращён на рассмотрение постоянных представителей ЕС. Как отмечал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, 27 министров имеют разные взгляды на этот вопрос. При этом руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что девятый пакет антироссийских санкций не будет затрагивать сферу ядерной энергетики, а в чёрный список включат 141 физлицо и 47 организаций. Как указали в Госдуме, в Брюсселе по-прежнему не могут отказаться от нерациональной и вредной для самих себя санкционной политики. При этом в Совфеде заметили, что странам ЕС всё сложнее удаётся договариваться относительно новых ограничительных мер.

Министры иностранных дел стран — членов Европейского союза не смогли согласовать девятый пакет санкций в отношении России. Проект возвращён на рассмотрение постпредов.

Вопрос о новых санкциях против России будет обсуждаться на заседании Комитета постоянных представителей ЕС, которое начнётся в 20:00 мск.

Ещё утром перед началом заседания Совета ЕС на уровне глав МИД руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подчёркивал, что дискуссия по вопросу введения новых антироссийских ограничительных мер будет сложной, поскольку у 27 министров разные позиции.

«Я думал, что сегодня утром мы сможем дать ему «зелёный свет», однако этого до сих пор не произошло. Может быть, это случится к концу дня, но всё ещё есть ряд вопросов, которые необходимо согласовать. Надеюсь, сегодня мы в итоге достигнем договорённостей — а может, завтра — но могу сказать, что это будет непросто, так среди стран-членов есть разные взгляды», — пояснял Боррель.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам министерской встречи рассказал, что в девятый пакет санкций ЕС против России будут включены 141 человек и 47 организаций.

«В соответствии с текущим положением дел санкционные меры, затрагивающие российский энергосектор, в девятый пакет санкций тоже не попали. А также нам удалось добиться, по текущему состоянию дел, что атомная энергия не будет частью санкционного пакета», — цитирует его РИА Новости.

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На прошлой неделе стало известно, что в Брюсселе ведётся подготовка девятого пакета антироссийских санкций. По данным издания Politico, под ограничения попадут около 169 организаций, предоставляющих продукцию для российского ВПК. Также будут приостановлены лицензии на вещание Первого канала, НТВ/НТВ «Мир», «России 1» и РЕН ТВ.

Эту информацию подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, указавшая, что санкции затронут три российских банка, около 200 физлиц и организаций. Речь идёт о российских военных, членах парламента, министрах, главах субъектов и политических партий. «Много представителей российских СМИ попадут в новые санкции за распространение недостоверной информации», — заявлял Боррель.

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12 декабря издание Euobserver со ссылкой на проект документа сообщило, что в чёрный список ЕС попадут 144 человека. В их числе ведущие Борис Корчевников и Марина Ким, певец Григорий Лепс, писатель и блогер Дмитрий Пучков, политолог Сергей Михеев, четыре члена семьи предпринимателя Юрия Ковальчука, две дочери главы Чечни Рамзана Кадырова.

Также рестрикции могут затронуть лиц, связанных с клубом «Русич», организацией «Русское имперское движение» и Союзом добровольцев Донбасса.

Как ранее заявлял замглавы российского МИД Александр Грушко, Москва будет выстраивать ответные действия после анализа принятых ЕС санкций. «Наши действия будем уже выстраивать с учётом, на основе тщательного анализа того, что будет записано в этом очередном пакете», — говорил он в эфире телеканала «Россия 24».

«Чем дальше, тем сложнее»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что чем дальше длиться эта санкционная эпопея, тем труднее странам ЕС становится согласовывать санкции, поскольку всё больше из них оказываются в непростой экономической ситуации.

«Они начинают задумываться над тем, что они делают и просчитывают, чем для них может закончится новое введение санкций. Они начинают больше думать не о том, что будет нанесён вред России, они начинают понимать, что вред будет нанесён им самим. Чем больше экономических санкций вводит ЕС, тем сложнее им согласовывать последующие пакеты», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил, что позиции ряда стран ЕС отличаются друг от друга, потому что одни страны более прочно зависимы от российских энергосителей и экономических связей с Россией.

«Страны ЕС не могут достичь консенсуса в нерациональной и откровенно вредной для них же самих санкционной политике. Необходимость следовать антироссийскому курсу, пусть даже в ущерб себе, заставляет ЕС публично и громко принимать новые пакеты санкций, а за кулисами решать, как справляться с негативными для Европы последствиями», — сказал парламентарий в беседе с RT.