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Politico: ЕС планирует ввести санкции против 169 российских организаций

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Европейская редакция издания Politico пишет, что Евросоюз планирует ввести санкции против 169 российских организаций.
Politico: ЕС планирует ввести санкции против 169 российских организаций
  • Gettyimages.ru

По данным издания, в новый пакет санкций ЕС против России войдут ограничения в отношении 169 организаций, которые могут поставлять товары для технологического развития российской оборонной сферы и сектора безопасности.

Также газета пишет, что ЕС планирует приостановить лицензии на трансляцию ряда российских каналов.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в новый пакет санкций союза против РФ попадёт «много представителей российских СМИ».

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас признавала, что ЕС всё труднее вводить новые санкции в отношении России из-за усталости, которое испытывает европейское сообщество.

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