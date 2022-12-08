Politico: ЕС планирует ввести санкции против 169 российских организаций

Европейская редакция издания Politico пишет, что Евросоюз планирует ввести санкции против 169 российских организаций.

По данным издания, в новый пакет санкций ЕС против России войдут ограничения в отношении 169 организаций, которые могут поставлять товары для технологического развития российской оборонной сферы и сектора безопасности.

Также газета пишет, что ЕС планирует приостановить лицензии на трансляцию ряда российских каналов.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в новый пакет санкций союза против РФ попадёт «много представителей российских СМИ».

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас признавала, что ЕС всё труднее вводить новые санкции в отношении России из-за усталости, которое испытывает европейское сообщество.