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Euobserver: санкции ЕС могут коснуться Корчевникова, Лепса, Пучкова

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Санкции ЕС в отношении России могут затронуть ведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, писателя и блогера Дмитрия Пучкова.
Euobserver: санкции ЕС могут коснуться Корчевникова, Лепса, Пучкова
  • РИА Новости

Об этом информирует издание Euobserver.

Всего, как утверждается, в список могут попасть 144 человека.

Ранее европейская редакция издания Politico сообщала, что Евросоюз планирует ввести санкции против 169 российских организаций.

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