Euobserver: санкции ЕС могут коснуться Корчевникова, Лепса, Пучкова
Санкции ЕС в отношении России могут затронуть ведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, писателя и блогера Дмитрия Пучкова.
- РИА Новости
Об этом информирует издание Euobserver.
Всего, как утверждается, в список могут попасть 144 человека.
Ранее европейская редакция издания Politico сообщала, что Евросоюз планирует ввести санкции против 169 российских организаций.
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