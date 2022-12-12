Euobserver: санкции ЕС могут коснуться Корчевникова, Лепса, Пучкова

Санкции ЕС в отношении России могут затронуть ведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, писателя и блогера Дмитрия Пучкова.

РИА Новости