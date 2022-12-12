Боррель заявил о сложностях в согласовании девятого пакета санкций против России

Девятый пакет санкций ЕС против России ещё не готов, заявил верховный представитель по внешней политике ЕС Жозеп Боррель.

«Мы ещё не достигли по нему (девятому пакету санкций. — RT) договорённости, он ещё не завершён... Мы внесли предложение, а министры должны его утвердить, они имеют разные подходы… Мы рассчитывали, что он будет согласован, но это пока не так», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Боррель заявил, что в новый пакет санкций союза против России попадёт «много представителей российских СМИ».

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия будет выстраивать ответные действия на санкции Евросоюза после их анализа.

Как сообщалось, главы МИД стран ЕС планируют утвердить новый пакет санкций против России 12 декабря.