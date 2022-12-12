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Захарова прокомментировала оговорку Борреля, перепутавшего Россию и Украину

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала оговорку главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Захарова прокомментировала оговорку Борреля, перепутавшего Россию и Украину
  • РИА Новости

Боррель перед началом заседания глав МИД стран союза анонсировал введение санкций против Ирана «за поддержку Украины», имея в виду Россию.

«Такие люди руководят Европейским союзом. Результат очевиден. Дальше будет хуже», — написала она в Telegram.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз никогда не считал, что санкции против России позволят закончить боевые действия на Украине, их цель прежде всего в том, чтобы ослабить Россию.

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