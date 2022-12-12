Захарова прокомментировала оговорку Борреля, перепутавшего Россию и Украину

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала оговорку главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Боррель перед началом заседания глав МИД стран союза анонсировал введение санкций против Ирана «за поддержку Украины», имея в виду Россию.

«Такие люди руководят Европейским союзом. Результат очевиден. Дальше будет хуже», — написала она в Telegram.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз никогда не считал, что санкции против России позволят закончить боевые действия на Украине, их цель прежде всего в том, чтобы ослабить Россию.