Боррель заявил, что ЕС примет очень жёсткие санкции против Ирана

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перепутал Россию с Украиной и анонсировал введение очень жёстких санкций против Ирана «за поддержку Украины».

Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня был долгий разговор с министром иностранных дел Ирана... Говорил о санкциях ЕС, которые будут введены против Ирана в связи с гуманитарными причинами, а также из-за иранской поддержки Украине», — сказал Боррель.

В конце ноября директор департамента российского МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков сообщил, что заявления о планах России производить на своей территории иранские беспилотники необоснованны.

В иранском МИД подчеркнули, что Тегеран не получил от Киева доказательств использования на Украине произведённых в Иране беспилотников.