МИД: обвинения о якобы планах производства иранских БПЛА в России необоснованны

Заявления о том, что Россия якобы собирается производить на своей территории иранские беспилотники, необоснованны, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

По его словам, отсутствуют подтверждения «спекуляциям на тему якобы имевших место поставок иранских БПЛА в Россию».

«Теперь, чтобы сохранить лицо, авторы предыдущих вбросов переключились на сюжет о том, что Россия будто бы собирается производить иранские беспилотники на своей территории. Опять же, всё это ни на чём не основанные предположения, погоня за жареными фактами», — заявил Ермаков.

Он отметил, что таким образом мировое внимание пытаются отвлечь от темы «перезапуска» СВПД.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не знают, откуда в СМИ появилась информация о якобы договорённости между Тегераном и Москвой по производству на территории России иранских беспилотных летательных аппаратов.

Иранская сторона провела экспертную встречу с украинскими специалистами по вопросу военных беспилотников.

Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что Тегеран не получил от Киева доказательств использования на Украине произведённых в Иране беспилотников.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал сообщения об использовании Россией иранских беспилотников на Украине фейками.