МИД: обвинения о якобы планах производства иранских БПЛА в России необоснованны
- РИА Новости
По его словам, отсутствуют подтверждения «спекуляциям на тему якобы имевших место поставок иранских БПЛА в Россию».
«Теперь, чтобы сохранить лицо, авторы предыдущих вбросов переключились на сюжет о том, что Россия будто бы собирается производить иранские беспилотники на своей территории. Опять же, всё это ни на чём не основанные предположения, погоня за жареными фактами», — заявил Ермаков.
Он отметил, что таким образом мировое внимание пытаются отвлечь от темы «перезапуска» СВПД.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не знают, откуда в СМИ появилась информация о якобы договорённости между Тегераном и Москвой по производству на территории России иранских беспилотных летательных аппаратов.
Иранская сторона провела экспертную встречу с украинскими специалистами по вопросу военных беспилотников.
Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что Тегеран не получил от Киева доказательств использования на Украине произведённых в Иране беспилотников.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал сообщения об использовании Россией иранских беспилотников на Украине фейками.