Иран организовал экспертную встречу с украинской стороной по вопросу военных беспилотников

Иранская сторона провела экспертную встречу с украинскими специалистами по вопросу военных беспилотников.

Об этом информирует IRNA.

«На сегодняшний день сделаны важные шаги в совместном взаимодействии оборонных специалистов Ирана и Украины, и это будет продолжаться до тех пор, пока не будут устранены какие-либо недоразумения по этому поводу», — отмечается в материале.

Ранее глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран поставлял России беспилотники за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине, поставок ракет не было.

Абдоллахиян добавил, что поставка БПЛА была завершена за несколько месяцев до начала российской спецоперации.