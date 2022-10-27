Небензя назвал фейками сообщения о применении Россией иранских БПЛА
«С учётом желания наших западных коллег раскручивать фейки про некие дроны, которые Иран якобы поставляет России, хотел бы с самого начала расставить точки над i», — приводит ТАСС слова Небензи на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Он отметил, что Россия может пересмотреть отношения с секретариатом ООН в случае проведения расследования по поводу БПЛА на Украине.
В сентябре в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых сообщений о поставках вооружения России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.
Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников.