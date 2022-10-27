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Небензя назвал фейками сообщения о применении Россией иранских БПЛА

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал сообщения об использовании Россией иранских беспилотников на Украине фейками.

«С учётом желания наших западных коллег раскручивать фейки про некие дроны, которые Иран якобы поставляет России, хотел бы с самого начала расставить точки над i», — приводит ТАСС слова Небензи на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Он отметил, что Россия может пересмотреть отношения с секретариатом ООН в случае проведения расследования по поводу БПЛА на Украине.

В сентябре в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых сообщений о поставках вооружения России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.

Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников.

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