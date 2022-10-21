В России напомнили, что СБ ООН не поручал секретариату организации расследование по БПЛА

Совбез ООН не давал санкций секретариату организации на проведение расследования о якобы применении иранских беспилотников на Украине, говорится в тексте письма российского постпредства при ООН.

«Совет Безопасности сам несёт ответственность за мониторинг выполнения резолюции 2231... Никакого решения не было одобрено по запросу Украины, обозначенному в её распространённом среди Совета Безопасности письме», — приводит ТАСС текст документа.

В сентябре в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых сообщений о поставках вооружения России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.

Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников.

В России выразили обеспокоенность попытками Запада инструктировать ООН по БПЛА на Украине и заявили, что Москва переоценит отношения с секретариатом ООН в случае расследования по БПЛА.