В России напомнили, что СБ ООН не поручал секретариату организации расследование по БПЛА
«Совет Безопасности сам несёт ответственность за мониторинг выполнения резолюции 2231... Никакого решения не было одобрено по запросу Украины, обозначенному в её распространённом среди Совета Безопасности письме», — приводит ТАСС текст документа.
В сентябре в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых сообщений о поставках вооружения России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.
Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников.
В России выразили обеспокоенность попытками Запада инструктировать ООН по БПЛА на Украине и заявили, что Москва переоценит отношения с секретариатом ООН в случае расследования по БПЛА.