«Окажутся проигравшей стороной»: почему в ЕС опасаются негативного влияния США на экономику Европы

ЕС ответит на принятый Вашингтоном закон о снижении инфляции, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, такой шаг США может привести к нечестной конкуренции. Ранее евродепутаты Маркус Фербер и Бернд Ланге призвали Брюссель к жёсткому курсу в отношении США из-за акта об инфляции, который, по их мнению, грозит ухудшением и без того сложной экономической ситуации в Европе. Ланге считает, что ЕС необходимо подать жалобу в ВТО на действия Соединённых Штатов, поскольку они «явно не соответствуют правилам» организации. По мнению экспертов, учитывая плачевную ситуацию в европейской экономике, торговая война с США станет ещё более тяжким бременем для еврозоны, чем последствия от введённых против России санкций.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала ответить на принятый США закон о снижении инфляции, который, по её словам, может привести к нечестной конкуренции. Она отметила, что ответ будет подготовлен в «адекватной и тщательно сбалансированной манере».

Ранее евродепутаты Маркус Фербер и Бернд Ланге призвали Брюссель к жёсткому курсу в отношении США из-за принятого Вашингтоном закона, который, по их мнению, грозит ухудшением и без того сложной экономической ситуации в Европе. Об этом они заявили в интервью газете Berliner Morgenpost.

Глава комитета по торговле Европарламента Бернд Ланге призвал ЕС в течение ближайших нескольких месяцев подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на действия Соединённых Штатов.

«Это даст нам ясность относительного того, что действия США явно не соответствуют правилам ВТО», — заявил он.

Кроме того, Ланге утверждает, что следует рассмотреть и вопрос о снижении цен на энергоносители для промышленности в ЕС, поскольку в настоящее время они практически в десять раз выше, чем в Соединённых Штатах.

В свою очередь, представитель по экономической политике фракции ЕНП (Европейская народная партия) Маркус Фербер считает, что, если американская сторона не уступит сейчас, Еврокомиссия должна «выложить на стол все инструменты пыток» и подумать об активации механизмов торговой защиты.

«Это, конечно, был бы «ядерный» вариант, и в нынешней ситуации он абсолютно нежелателен», — сказал Фербер.

Однако, как отметил депутат, разочарование относительно протекционистского курса президента США Джо Байдена велико.

«Американский антиинфляционный закон грозит значительно ухудшить и без того сложную экономическую ситуацию в Европе», — подчеркнул он.

«Опасно искажают конкуренцию»

Напомним, Закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA) был подписан президентом США Джо Байденом ещё в августе. Почему в ЕС именно сейчас спохватились и стали призывать к ответным действиям, пояснил в комментарии RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, который отметил, что в первую очередь это связано с «медлительной бюрократической машиной ЕС».

«Помимо прочего, в Евросоюзе эта бюрократия ещё и сложная. Существует большое количество процедур, которые могут замедлять реакцию в ЕС на разных уровнях. По всей видимости, в Европейском союзе сначала пытались выяснить, чем обернётся для евросообщества американский закон о снижении инфляции. Потом еврочиновники пытались сформулировать свою реакцию. Всё это заняло время», — отметил аналитик.

Брутер также считает, что голоса в ЕС, критикующие закон США, стали слышны громче, поскольку с приходом зимы энергетический кризис в Европе продолжает обостряться, а нововведения Вашингтона ещё больше ухудшат экономическую ситуацию для европейцев.

Стоит отметить, что Закон о снижении инфляции предусматривает, в частности, выделение инвестиций на защиту климата и энергетическую безопасность страны. Как поясняют журналисты газеты Berliner Morgenpost, это будет сделано «например, за счёт снижения налогов для компаний, инвестирующих в чистую энергию». По словам журналистов, на подобные цели Вашингтон планирует выделить около $315 млрд.

«Предусмотрены субсидии, например, на электромобили, аккумуляторы и проекты по возобновляемым источникам энергии, если они полностью произведены в США», — уточняют журналисты издания.

Как отмечается в материале Berliner Morgenpost, закон, принятый США, напрямую влияет на Евросоюз: это ставит ЕС перед необходимостью защитить компании Старого Света «от угрожающих неблагоприятных условий для конкуренции» по сравнению с американскими фирмами и предотвратить перемещение инвестиций в Америку.

Журналисты издания отмечают, что, к примеру, заявление производителя электромобилей Tesla о пересмотре планов по строительству завода по производству аккумуляторов в Германии из-за новых субсидий США воспринимается как сигнал тревоги не только в Берлине: страх перед «деиндустриализацией» Европы распространяется повсюду.

Заседание Совета ЕС по иностранным делам

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© Thierry Monasse

И Tesla — не единственная компания, рассматривающая возможность перенаправления инвестиций из Европы в США.

«Субсидии, которые Вашингтон выделяет американской промышленности, опасно искажают конкуренцию», — заявил в комментарии Berliner Morgenpost комиссар Евросоюза по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Ранее он отказался от визита в Соединённые Штаты для участия в саммите США — ЕС, поскольку эта встреча, по его мнению, не уделяет достаточного внимания проблемам, волнующим европейских лидеров, сообщает Bloomberg. Как подчёркивает агентство, в Брюсселе и других европейских столицах в последнее время не скрывают недовольства американским антиинфляционным законом.

«У ЕС серьёзные опасения»

Напомним, на прошлой неделе исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил на заседании Совета ЕС по иностранным делам, что многие из зелёных субсидий, предусмотренных законом США о сокращении инфляции, «ставят в худшие условия» такие отрасли ЕС, как машиностроение, возобновляемые источники энергии, аккумуляторная промышленность, а также энергоёмкие отрасли.

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«Эти вопросы вызывают у ЕС серьёзные опасения, и я, как и многие мои коллеги, неоднократно обращал на них внимание наших собеседников из США… Мы просим справедливости. Мы хотим и ожидаем, чтобы к европейским компаниям и экспорту отношение в США было таким же, как и к американским компаниям и экспорту в Европе», — подчеркнул Домбровскис.

После этого, как пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, президент Франции Эммануэль Макрон во время декабрьского визита в Вашингтон на закрытом обеде в конгрессе США выразил опасение, что Закон о снижении инфляции, принятый в Штатах, расколет Запад. Он также назвал нововведение Вашингтона «сверхагрессивным» по отношению к бизнесу Франции, поскольку эта инициатива «убьёт много рабочих мест». Затем Макрон призвал координировать действия Парижа и Вашингтона.

«Ослабление европейской экономики»

Как отметила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова, после принятия США Закона о сокращении инфляции Европа наконец поймёт, что такое декларируемый Вашингтоном «порядок, основанный на правилах».

«В ЕС долгие годы молились на евро-атлантическую солидарность и теперь должны испить эту чашу сполна. На суверенитете Европы уже явно поставлена точка. Евродепутаты почувствовали потенциал темы и могут предлагать различные меры, однако пока даже визит Макрона в США не возымел практически никакого эффекта», — заявила эксперт в беседе с RT.

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Что же касается отказа комиссара Евросоюза по внутреннему рынку от участия в саммите США — ЕС, Федосова назвала решение Бретона его «персональным разворотом над Атлантикой».

«Только для коллективной элиты ЕС, которая в значительной степени переформатирована под США, это никакого значения не имеет. О своей судьбе сейчас беспокоятся лишь в отдельных странах Евросоюза, включая Францию, а из-за океана их похлопывают по плечу и сыплют громкими заявлениями о солидарности и единстве», — сказала аналитик.

По мнению Федосовой, учитывая сложную ситуацию в европейской экономике, торговая война с США ляжет на неё ещё более тяжким бременем, чем последствия от введённых против России санкций.

«Кроме того, США могут начать шантаж молекулами «свободного» сжиженного природного газа, который европейцы так хотели. Европа вступает в борьбу за компании — США перекрывают им последний кислород в энергетике», — пояснила она.

В свою очередь, как отметил Владимир Брутер, антиинфляционный закон США призван совершенно осознанно переманить инвестиции из Европы в Соединённые Штаты, а также ещё больше ослабить ЕС.

Президент США Джо Байден

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© Dursun Aydemir

«Вашингтон представляет себя вершиной пищевой цепочки, а всех остальных — своей пищей. США считают, что если у них проблемы с инфляцией, то свои сложности можно решить за счёт других, в частности за счёт значительного ослабления европейской экономики, которая и без этого находится в крайне незавидном положении из-за энергокризиса, усугубившегося после введения антироссийских санкций. Теперь Вашингтон фактически намерен перекрыть кислород ЕС», — заявил аналитик.

При этом, как считает Брутер, США в ближайшее время попытаются сгладить недовольство европейцев американским курсом на ослабление экономики Евросоюза.

«Соединённые Штаты будут делать вид, что они якобы готовы учесть некоторые озабоченности европейских чиновников и смягчить свою позицию, хотя в реальности речь будет идти о каком-нибудь незначительном движении навстречу ЕС. Вашингтон, возможно, даже пойдёт на дополнительные меры, чтобы скорректировать воздействие принятого им закона. В Европе начнут кричать, что конфликт якобы решён, но на деле все свои инфляционные и экономические проблемы США будут решать исключительно за счёт европейцев. И в итоге Евросоюз всё равно окажется проигравшей стороной, которую банально кинули», — заключил эксперт.