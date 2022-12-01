Лавров: в вопросах безопасности Европа полностью подчинилась Соединённым Штатам

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Вся безопасность Европы сейчас сводится к тому, что она полностью подчинилась Соединённым Штатам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.
Лавров: в вопросах безопасности Европа полностью подчинилась Соединённым Штатам
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Как отметил министр, несколько лет назад в Европе, в частности в Германии и Франции, велись споры о стратегической безопасности ЕС.

«Франция, конечно же, когда она выступала за стратегическую автономию Евросоюза, она предлагала создать вооружённые силы Евросоюза... Но недавно один из сотрудников аппарата Совета национальной безопасности президента США, я забыл его фамилию, он сказал, что категорически должна Европа забыть про любые мечты о создании какой-то собственной армии. От НАТО вам никуда не деться», — сказал глава МИД России.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время российско-иранских консультаций в Тегеране заявил о стремлении США превратить Европу в подобие американской колонии.

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