Слуцкий: ЕС ставит под удар свою энергобезопасность из-за введения потолка цен на нефть

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Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Евросоюз ставит под удар свою энергобезопасность из-за введения потолка цен на нефть.
Слуцкий: ЕС ставит под удар свою энергобезопасность из-за введения потолка цен на нефть
  • Gettyimages.ru
  • © Mikhail Mikheev / EyeEm

Его слова приводит ТАСС.

«Евросоюз ставит под удар свою энергетическую безопасность», — сказал Слуцкий.

Также парламентарий считает, что в ЕС не установили потолок, а «пробили дно». Слуцкий добавил, что в Брюсселе это сделали ради удовлетворения амбиций «заокеанских партнёров».

Кроме того, он назвал такое решение Евросоюза «самострелом чистой воды и попиранием законов рынка».

Ранее газета Financial Times сообщила, что страны ЕС достигли соглашения по потолку цен на российскую нефть на уровне $60.

Председательство Чехии в Совете ЕС сообщило, что послы стран Евросоюза официально подтвердили решение по введению потолка цен на нефть из России. 

Белый дом заявил, что считает приемлемым установление потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

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