Белый дом поддержал установление потолка цен на российскую нефть в $60

Белый дом считает приемлемым установление потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Об этом сообщил на брифинге координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы считаем отметку $60 за баррель надлежащей», — цитирует его ТАСС.

Ранее газета Financial Times сообщила, что страны ЕС достигли соглашения по потолку цен на российскую нефть на уровне $60.

Председательство Чехии в Совете ЕС сообщило, что послы стран Евросоюза официально подтвердили решение по введению потолка цен на нефть из России.