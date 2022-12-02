Белый дом поддержал установление потолка цен на российскую нефть в $60
- Gettyimages.ru
Об этом сообщил на брифинге координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.
«Мы считаем отметку $60 за баррель надлежащей», — цитирует его ТАСС.
Ранее газета Financial Times сообщила, что страны ЕС достигли соглашения по потолку цен на российскую нефть на уровне $60.
Председательство Чехии в Совете ЕС сообщило, что послы стран Евросоюза официально подтвердили решение по введению потолка цен на нефть из России.