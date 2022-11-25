«Теряет энергетический суверенитет»: чем ЕС грозит возможный отказ от совместного импорта российского газа

В качестве одной из мер по стабилизации энергетического рынка Еврокомиссия обсуждает возможное введение запрета на коллективные закупки российского газа. При этом представители ЕК уточнили, что речь не идёт о полном запрете на импорт сырья из РФ. По словам экспертов, подобные заявления говорят о том, что ЕС пытается оставить себе возможность приобретать топливо у Москвы в случае необходимости. Аналитики также полагают, что на деятельность российских компаний вероятные ограничения никак не повлияют, поскольку они могут продолжить продавать газ в Европу через посредников.

В пятницу, 25 ноября, цены на газ в Европе демонстрировали неоднозначную динамику. Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах не превышала $1350 за 1 тыс. куб. м, хотя в начале недели цена преодолевала отметку $1400 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Как полагают опрошенные RT эксперты, подобная динамика биржевых котировок связана с заявлениями ЕС о новых мерах по стабилизации энергетического рынка. Накануне европейские власти договорились исключить российский газ из торговых соглашений на совместные закупки сырья, суммарный объём которых в 2023 году должен составить минимум 13,5 млрд куб. м.

«Новые правила создадут возможности для стран — участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках... Страны — члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключён из совместных закупок», — сообщил ТАСС, ссылаясь на документ, распространенный по итогам неформальной встречи Еврокомиссии в Брюсселе.

При этом в официальном заявлении отсутствовал термин «российский газ» или его объяснение. Позднее пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер пояснил, что члены организации не планировали вводить полный запрет на закупку голубого топлива из России. Более того, первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что 2023 год рискует стать ещё более тяжелым для Европы в случае отказа от российского газа.

По словам аналитиков, подобными заявлениями ЕС пытаются оставить себе юридическую лазейку, которая позволит им покупать сырьё из России в случае необходимости. В частности, члены объединения могут начать приобретать топливо через специальную энергетическую платформу, отмечается в заявлении ЕК. По оценкам еврокоммисаров, данный механизм позволит Европе успеть заполнить собственные подземные хранилища газа в следующем году до наступления отопительного сезона.

На практике такой подход подразумевает, что члены ЕС смогут покупать газ с помощью посредников, объяснила в комментарии RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По её словам, в этом случае европейцы смогут по-прежнему закупать сырьё у российских поставщиков.

«Для этого, скорее всего, будет необходимо соответствующее разрешение Еврокомиссии, но такой документ, я предполагаю, можно будет без проблем получить. Или же в общие правила закупок газа будут внесены изменения, разрешающие приобретать российский газ через третьих лиц, например, через китайских трейдеров», — не исключает эксперт.

На «Газпром» договорённости никак не повлияют, добавила аналитик. Более того, новые условия теоретически даже не препятствуют запуску в эксплуатацию неповреждённой нитки «Северного потока — 2», так как они касаются в основном совместных закупок СПГ. При этом, если механизм разрешит приобретать российский газ у посредников, это может стать плюсом для НОВАТЭКа, который и сейчас поставляет в Европу свой СПГ через трейдеров из Китая, полагает Мильчакова.

«Впрочем, такой механизм вряд ли сможет привести к снижению биржевой цены на СПГ, чего так хотели добиться в ЕС. Более того, подобные закупки лишают отдельные страны возможности приобретать трубопроводный газ у российских поставщиков по более выгодной цене», — отметила специалист.

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Сейчас Москва поставляет в ЕС трубопроводный газ транзитом через территорию Украины, которая с начала года сократила поставки по каналу вдвое. Транспортировка по трубопроводу Ямал — Европа была полностью остановлена из-за ограничений со стороны Польши, а прокачка газа через «Северные потоки» прекратилась после трудностей, связанных с ремонтом данных трубопроводов, и последующей диверсии на магистрали.

В результате на полную мощность среди трубопроводов, которые доставляют сырьё в ЕС, сейчас работает лишь «Турецкий поток», напоминают эксперты. Однако данная система рассчитана преимущественно на южные страны ЕС и позволяет транспортировать в Европу менее 16 млрд куб. м в год.

Газовый предел





Согласно данным Gas Infrastructure Europe, в подземные хранилища Европы закачано около 69,7 млрд куб. м газа. Впрочем, даже такие серьёзные запасы не могут гарантировать европейским странам энергетическую безопасность, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, новые механизмы со стороны ЕС лишь усугубляют зависимость энергетического рынка региона от влияния геополитических факторов.

«Европа стремительно теряет свой энергетический суверенитет. СПГ в ЕС поставляется крупнейшими компаниями из США, Австралии, Катара, Алжира. Впрочем, эти поставки осуществляются по биржевым ценам, которые зависят от геополитики. Развязанный руками Штатов конфликт на Украине привёл к санкциям и энергетическому кризису в ЕС, а все бонусы от этого получают в основном США в виде высоких прибылей добывающих компаний», — подчеркнул Деев.

Помимо этого, Еврокомиссия поручила разработать Агентству по сотрудничеству регулирующих органов в области энергетики новый стандарт по сжиженному газу. По словам чиновников, текущий вариант оценки стоимости актива не соответствует рыночным условиям. Также обсуждается введение механизма ограничения дневных колебаний цен в ходе биржевых торгов. В теории это должно снизить волатильность котировок и сократить разрыв в стоимости актива между утренними и вечерними сессиями, объясняют эксперты.

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«Но стоимость контрактов зависит от многих факторов, в том числе от разных негативных новостей. Если в течение дня такие колебания будут ограничены, то на следующей сессии цены снова будут сильно меняться под воздействием негатива. То есть фундаментально этот механизм снизить цены не позволит и не решит дисбаланс спроса и предложения», — считает Деев.

По оценкам Центра развития энергетики, грядущая зима рискует стать для Европы самой сложной со времён Второй мировой войны. Как полагают аналитики, газовый баланс в ЕС сохраняется напряжённым, и к концу нынешней зимы потребители в регионе могут остаться без какой-либо подушки энергетической безопасности.

Преодолеть сложности ЕС стремится за счёт жёсткой экономии, переориентации на поставки трубопроводного газа и СПГ из других стран, а также развития альтернативных источников энергии и иных мер. Такое мнение в беседе с RT выразил главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«Если курс на отказ от российского сырья в ЕС сохранится, то для замещения этого объёма поставок Европе потребуется несколько лет и громадные суммы вложений в инфраструктуру. Однако и в этом случае затраты на единицу используемого топлива будут заметно выше, чем при масштабном импорте из России. Это существенный негатив для экономики ЕС, дополнительный фактор для разгона инфляции, ограничения производства и снижения доходов потребителей», — заключил эксперт.