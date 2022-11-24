Ценовой потолок: почему в ЕС не смогли договориться о предельной стоимости российской нефти

Послы Евросоюза пока не смогли выработать единую позицию по установлению предельной стоимости российской нефти. Сообщается, что большинство стран согласились с потолком цен на российскую нефть на уровне $65—70 за баррель, однако некоторые члены союза настаивают на сокращении показателя более чем вдвое — до $30 за баррель. По словам экспертов, в ЕС не могут договориться по новым санкциям, поскольку опасаются негативной реакции России. Ранее российские власти говорили о готовности прекратить экспорт нефтепродуктов в государства, которые поддерживают ограничения. Как полагают аналитики, попытки установить потолок для российских энергоресурсов чреваты разгоном мировых цен на сырьё. На этом фоне европейская экономика рискует уйти в рецессию на длительное время, не исключают специалисты.

Евросоюз не смог прийти к единому мнению в отношении установления потолка на российскую нефть. Об этом заявила в четверг, 24 ноября, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Да, это так, переговоры будут продолжаться», — цитирует чиновницу ТАСС.

Введение предельной цены на нефть было предусмотрено восьмым пакетом антироссийских санкций, который вступил в силу 6 октября. В рамках инициативы планировалось запретить европейским компаниям страховать и перевозить сырьё из РФ морем в третьи страны по цене выше определённого лимита. Ограничения должны начать действовать уже с 5 декабря в отношении российской нефти, а с 5 февраля 2023 года — распространиться и на нефтепродукты.

Впрочем, сам потолок цен пока так и не был единогласно одобрен членами ЕС. Так, большинство стран согласились с предложенным Еврокомиссией в пределах $65—70 за баррель. Однако Польша выступила за снижение показателя более чем вдвое — до $30 за баррель, сообщает портал Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Действия Варшавы легко объяснимы — она не получает нефть из России морским путём, на которые и распространяются санкции из последнего пакета. Польше российское сырьё приходит по трубопроводу «Дружба», и страна не зарабатывает на морских перевозках энергоресурсов. Поэтому при введении любого потолка поляки ничего не теряют — в отличие от других стран союза», — рассказал RT эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

В то же время европейцы опасаются негативной реакции Москвы на подобное антирыночное регулирование, поэтому тщательно обдумывают ценовой диапазон для сырья, считает эксперт. В свою очередь, Россия не планирует поставлять топливо в страны, которые присоединятся к введению ценового потолка на энергоресурсы, заявили в Кремле.

«Мы исходим из установки президента Путина, из его позиции, что мы не будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые введут и присоединятся к потолку», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в данный момент сложно спрогнозировать, какое влияние окажет инициатива ЕС на энергетический рынок. Тем не менее Москва намерена проанализировать ситуацию с ценами на мировых сырьевых площадках, прежде чем сформулировать свою позицию по вопросу, добавил представитель Кремля.

Отметим, что биржевые котировки слабо реагируют на продолжающиеся попытки Запада выработать механизм по регулированию цен на нефть. В ходе сегодняшних торгов баррель нефти эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE символически подешевел на 0,9% — до $84,7 за баррель. Подобная динамика объясняется тем, что данный уровень соответствует реальной цене российского сырья, которое в течение 2022 года продаётся с дисконтном.

«Изначально озвученный ЕС диапазон районе $70 за баррель на деле фиксирует текущую стоимость российского сорта Urals. Поэтому РФ может вполне продавать сырьё по такому ценовому коридору, а значит, и сокращения предложения на рынке может не произойти», — рассказал RT основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

Если Россия всё же откажется от поставок нефти импортёрам, которые присоединяться к санкциям, это может привести к глобальному дефициту сырья и резкому росту стоимости актива. Такое мнение выразил в беседе с RT аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов. По его словам, даже частичный отказ от поставок со стороны Москвы может нанести серьёзный удар по всем нефтезависимым экономикам.

«Вместо России в регион придёт другая нефть, например с Ближнего Востока, но стоить она будет значительно дороже, так как Москва сократит экспорт и на мировом рынке заметно снизится предложение. На этом фоне большая часть ЕС не торопится принимать потолок, и даже США, которых напрямую вопрос не столь сильно касается, стараются успокоить игроков и не допустить усиления глобального энергетического кризиса», — отметил Игорь Юшков.

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© Paul Russell

В ноябре Вашингтон смягчил ряд ограничений в отношении России. Так, Минфин США вывел из-под санкций поставки российской нефти в Болгарию и Хорватию и другие страны ЕС, у которых нет выхода к морю.

«В негативном сценарии предполагалось, что добыча из-за ограничений со стороны ЕС и США в России сократится минимум на 1 млн баррелей нефти в сутки. Но этого не происходит: нашей стране выгодно продавать сырьё даже по относительно низким ценам и сохранять производственные мощности. По итогам октября, несмотря на то что экспорт в страны Северной Европы просел на 90%, снижение добычи не превысило и 2%», — подчеркнул Сидоров.

Иллюзорные ограничения

Как полагают опрошенные RT аналитики, потолок цен никогда прежде не использовался в мировой торговле и воплотить это решение на практике будет проблематично. Между тем другие государства — потребители сырья вряд ли поддержат данную инициативу, уверен эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

«Основные альтернативные покупатели российской нефти не высказывали пока желания присоединиться к ограничениям. В частности, страны Ближнего Востока зарабатывают на перепродаже российской сырой нефти, а Индия и Китай торгуют нефтепродуктами, сделанными из российской нефти. Так что неевропейскому миру невыгодно в принципе отказываться от нашего сырья», — рассказал собеседник RT.

При этом лишиться дополнительного заработка могут европейские компании, напоминает Игорь Юшков. Несмотря на то что Евросоюз планирует вскоре отказаться от закупок российской нефти, сегодня ведущие позиции в морских перевозках сырья занимают фирмы из Греции, Кипра и Мальты. После установления ценового потолка Москва может полностью отказаться от их услуг, и они рискуют остаться без значительного объёма работы, добавил эксперт.

«Западные компании сейчас массово либо перевозят российскую нефть в Индию и Китай, либо занимаются страхованием этого груза. Они не хотят потерять и этот рынок, так как после их ухода прибыль начнёт постепенно переходить к компаниям из других стран — Азии, Латинской Америки и самой России», — отметил аналитик.

Само решение Евросоюза отказаться от покупок нефти у Москвы опрошенные RT эксперты считают рискованным и для экономики ЕС. В октябре инфляция в еврозоне ускорилась до 10,6%, в очередной раз обновив исторический рекорд. Основной вклад в рост показателя вносит постоянное увеличение стоимости энергии, объясняет Юшков.