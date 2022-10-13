«Переход на госплан в рамках мировой экономики»: в России оценили предложение США о предельных ценах на нефть

Российские компании не будут экспортировать нефть в страны, вводящие потолок цен на неё, вне зависимости от его уровня. Так вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал предложение главы Минфина США Джанет Йеллен установить лимит стоимости нефти из РФ на уровне около $60 за баррель. Как отметил зампред российского кабмина, данное предложение, по сути, подразумевает переход на госплан в рамках мировой экономики. Это, в свою очередь, может грозить дефицитом и дальнейшим удорожанием энергоресурсов, предупредил Новак. Более того, по его словам, в российском бюджете заложена цена нефти в $70 за баррель. Поэтому Москва не собирается действовать себе в ущерб и соглашаться на условия Запада, о чём ранее завил и президент России Владимир Путин.

Россия не станет продавать нефть тем государствам, которые введут какой-либо потолок цен, независимо от его уровня. Так вице-премьер страны Александр Новак ответил на звучащие в США предложения ограничить стоимость сырья из РФ планкой $60 за баррель.

«Могут всё что угодно говорить. Цена должна складываться рыночным способом, исходя из баланса спроса и предложения... Было чётко сказано, что мы не будем поставлять (нефть. — RT) в те страны, которые будут использовать потолок цен», — заявил Новак 13 октября на форуме «Российская энергетическая неделя».

По его словам, попытки ограничить стоимость сырья из РФ создают «очень плохой прецедент» для всей мировой экономики. Как пояснил зампред кабмина, нет никаких гарантий того, что в будущем аналогичные рестрикции не распространятся на другие товары или иных поставщиков.

«Это вообще, по сути дела, переход на госплан в рамках мировой экономики. Если они этого хотят — те, кто принимает такие решения — наверное, должны думать о последствиях. Мы это проходили: это дефицит соответствующих ресурсов и рост цен», — предостерёг Новак.

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Установить предельную цену на нефть из России на уровне около $60 за баррель накануне предложила глава американского Минфина Джанет Йеллен. Согласно её оценке, такая стоимость сырья позволит ограничить сверхдоходы Москвы от продажи углеводородов и положительно скажется на всей мировой энергоотрасли.

«Цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать (нефть. — RT)... Мы считаем, что это (введение потолка цен. — RT) благотворно повлияет на ситуацию на энергетическом рынке в текущем году и на перспективу», — приводит ТАСС слова Йеллен.

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Своё предложение министр объяснила тем, что себестоимость нефтедобычи в России остаётся «достаточно низкой». Эту оценку подтвердил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, в среднем по стране производство сырья обходится несколько дороже, чем в государствах ОПЕК, но при этом гораздо дешевле по сравнению с Великобританией и США.

«В России себестоимость добычи сильно отличается: на шельфах она выше, а в Западной Сибири ниже. Есть также трудноизвлекаемые запасы на большой глубине или в Арктике. Поэтому, например, в прошлом году себестоимость нефтедобычи у нас варьировалась от $15 до $45 за баррель», — рассказал собеседник RT.

Изначально западные страны рассматривали возможность установления потолка цен на нефть из России вблизи $40 за баррель, рассказал RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, таким образом Запад хотел практически полностью лишить Москву нефтяного заработка, однако сейчас риторика изменилась.

«Теперь США вместе с союзниками, видимо, планируют ввести механизм регулирования глобальной цены на нефть. Запад хочет уговорить многих присоединиться к инициативе, рассчитывая на то, что Китай и Индия согласятся и уговорят Россию продавать нефть всем по $60 за баррель. В теории, если Москва начнёт масштабно экспортировать сырьё по этой цене, она будет выбивать остальных игроков с рынка, что побудит их тоже снижать стоимость сырья. То есть все производители нефти подтянутся к $60 баррель. Впрочем, на практике мы вряд ли это увидим», — объяснил Юшков.

«Беспардонный шантаж»

Как ранее отмечал Александр Новак, российский бюджет свёрстан исходя из цены на нефть в $70 за баррель. Именно эта стоимость, по его словам, остаётся комфортной для страны. Таким образом, Москва не намерена действовать вопреки здравому смыслу и соглашаться на «правила» Запада, оплачивая чужое благополучие за свой счёт, о чём накануне заявил президент Владимир Путин.

«Тем, кто вместо делового партнёрства и рыночных механизмов предпочитает шулерские уловки и беспардонный шантаж, — а мы в такой парадигме в политической сфере живём уже десятилетиями, — хочу сказать, что мы не будем действовать себе в ущерб», — предупредил российский лидер.

По его словам, установление ценовых лимитов может лишь усугубить нынешний энергетический кризис в мире: инвестиционный климат в глобальной энергоотрасли ухудшится, что спровоцирует усиление дефицита и рост цен. В качестве подтверждения своих слов глава государства привёл цитату известного американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана.

«Если вы хотите создать дефицит, например, помидоров, то нужно просто принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за два цента за фунт. Вы тут же получите дефицит помидоров. То же самое — с нефтью или газом», — процитировал Путин учёного.

РИА Новости

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«Нет смысла соглашаться»

Напомним, ещё весной 2022 года США объявили о запрете на импорт энергоресурсов из России, а с мая полностью перестали закупать сырьё у Москвы. Вслед за Вашингтоном о планах отказаться от российской нефти сообщила Великобритания, а позже аналогичную инициативу озвучили и в ЕС. Европейское эмбарго должно полноценно заработать с 5 декабря и будет распространяться лишь на морские поставки, а не на трубопроводные.

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Тем не менее за последние месяцы экспорт нефти из России в Европу уже заметно сократился. По данным Международного энергетического агентства, с января по август 2022 года поставки российского сырья в страны ЕС и Великобританию упали более чем на 34% — с 2,6 млн до 1,7 млн баррелей в день.

Москва при этом продолжила получать высокий объём доходов от продажи нефти за счёт возросших цен на сырьё и переориентации поставок в страны Азии. Как подсчитали в Минфине РФ, с января по сентябрь 2022 года Россия заработала на экспорте нефти и нефтепродуктов 7,57 трлн рублей — на 49% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

В результате ещё летом власти стран Запада задумались ограничить стоимость российского сырья, а в начале октября Евросоюз включил эту меру в очередной санкционный пакет. Одновременно США призвали Саудовскую Аравию и другие страны ОПЕК нарастить свою нефтедобычу для увеличения глобального предложения и снижения мировых цен. Однако ближневосточные государства решили не идти на уступки Западу и вместе с Россией договорились, напротив, сократить производство сырья.

«Возможное применение механизма предельных цен в отношении России будет создавать риски и для других нефтедобытчиков, а также подвергать сомнению монополию ОПЕК+ на контроль над нефтяным рынком. Вероятно, решение альянса сократить добычу было продиктовано в том числе защитой интересов нефтепроизводителей», — объяснил RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

РИА Новости

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Как полагает Александр Новак, в обозримой перспективе мировые цены на нефть продолжат оставаться вблизи отметки $100 за баррель. Опрошенные RT эксперты, в свою очередь, не исключают достижения более высоких уровней в ближайшие месяцы.

«После решения ОПЕК+ цены должны скоро пойти вверх. Кроме того, стратегические запасы сырья в США уже достигли рекордного минимума, и страна в ближайшее время начнёт активно закупать нефть для пополнения запасов. В декабре же вступает в силу европейское эмбарго. Всё это говорит о том, что к концу года мировые цены могут вырасти примерно до $120 за баррель. То есть России абсолютно нет смысла соглашаться на ограничения Запада», — отметил Игорь Юшков.

При этом крупные потребители энергосырья тоже вряд ли поддержат потолок цен, уверен эксперт. По его словам, в противном случае эти страны останутся совсем без российской нефти, которую сегодня и так покупают со скидкой.