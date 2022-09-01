«Действовать более жёстко»: как поставка Киеву ракет для HIMARS дальностью до 300 км может повлиять на ход спецоперации

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что часть ракет для РСЗО США HIMARS дальностью до 300 км уже завезена на Украину. По его словам, союзные силы пытаются их уничтожить. Ранее он не исключил, что в случае поставок дальнобойного американского оружия Киеву ВСУ придётся отодвигать на расстояние 300 км от границ республики. Напомним, США поставили на Украину 16 HIMARS, а также сотни высокоточных ракет GMLRS к ним дальностью около 70 км. Вашингтон не раз отмечал, что украинские власти якобы пообещали не использовать HIMARS против целей на территории России. Как подчёркивали в МИД РФ, такие заверения Киева «ничего не стоят» и верить им нельзя. По словам экспертов, чем более дальнобойные вооружения Запад будет передавать Киеву, тем дальше союзные войска ЛДНР и РФ «отодвинут ВСУ».

Часть ракет для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью до 300 км уже поставлена на Украину. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Часть данных ракет (дальностью до 300 км. — RT) уже завезена на территорию Украины. Также союзные силы предпринимают попытки, чтобы уничтожить данное вооружение», — сказал Пушилин в эфире Первого канала.

Ранее Пушилин не исключил, что в случае поставок дальнобойного американского оружия Киеву ВСУ придётся отодвигать на расстояние 300 км от населённых пунктов ДНР.

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Напомним, США поставили Киеву 16 РСЗО HIMARS, а также сотни высокоточных ракет GMLRS к ним дальностью около 70 км. В американской администрации не раз отмечали, что украинские власти якобы пообещали не использовать HIMARS против целей на территории России. Как подчёркивала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, такие заверения Киева «ничего не стоят» и верить им нельзя.

При этом в Минобороны РФ регулярно сообщают об уничтожении складов с боеприпасами для HIMARS. Так, 27 августа в Минобороны России сообщили о ликвидации очередного склада таких ракет в Днепропетровской области.

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населённого пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили о ликвидации ряда установок HIMARS.

«Применять средства поражения»

Стоит отметить, что незадолго до заявления главы ДНР о прибытии на Украину ракет для HIMARS дальностью до 300 км американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд призвал США и НАТО предоставить Киеву оружие и разрешение на проведение атак вглубь России. Военный назвал стратегической ошибкой требование Запада по отношению к Украине не использовать полученное от союзников оружие против Москвы.

«США и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России. Я не говорю о Крыме. США и НАТО говорят — не наносите ударов по территории России, но это дурость, — сказал Арнольд в интервью «24 каналу». — Чтобы это сделать (атаковать РФ. — RT), НАТО нужно изменить свою политику и отказаться от тезисов о запрете ударов по российским территориям — нужно дать Украине такое оружие, которое могло бы крушить россиян у них же».

Россия неоднократно заявляла, что удары по её территории будут чреваты незамедлительным ответом.

Так, в июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва сделает соответствующие выводы, если Киеву будут поставлены ракеты дальнего действия.

«Если они (ракеты. — RT) будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — сообщил российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Российские военные во время спецоперации на Украине

РИА Новости

Позже, в июле, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, по мере того как Запад в «бессильной злобе» и желании максимально усугубить ситуацию «накачивает» Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи СВО будут «отодвигаться от нынешней линии ещё дальше».

«Мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Владимир Зеленский (или кто его заменит), находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и республикам, объявившим о своей независимости и желающим определить самостоятельно своё будущее», — подчеркнул Лавров в интервью главному редактору телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян.

Однако Киев продолжает тешить себя мыслью, что сможет нанести удар по территории России. В частности, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк дал понять в августовском интервью The Guardian, что украинская сторона считает Крымский мост «легитимной военной целью». По его мнению, этот объект должен быть уничтожен.

Позже он же написал в Twitter, что передача Киеву 50 американских HIMARS изменит ход спецоперации России.

Впрочем, США пока не намерены поставлять Украине больше таких РСЗО. В последнем пакете военной помощи Пентагона Киеву на сумму около $2,98 млрд этих реактивных систем залпового огня не оказалось. Как отметили тогда в Минобороны США, с января 2021 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $13,5 млрд, включая около $12,9 млрд с момента начала спецоперации России на Украине.

При этом в Пентагоне назвали приоритетом поставку Украине ракет GMLRS для РСЗО HIMARS.

«Доведут дело до конца»

Как отметил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин, чем более дальнобойное оружие Запад будет передавать Киеву, тем дальше союзные войска ЛДНР И РФ «отодвинут ВСУ».

«И тем меньше Киеву понравятся конечные итоги спецоперации России на Украине, в частности объём контролируемых территорий. Действительно, в случае если ВС РФ будет отмечено применение HIMARS на расстоянии около 300 км, будет поставлена задача отодвинуть не только от границ республик Донбасса, но и от границ России зону контроля Вооружённых сил Украины как минимум на это расстояние», — заявил Костикин.

По его мнению, с приходом осени обнаружить и уничтожить РСЗО HIMARS, в том числе с дальностью действия до 300 км, будет намного легче.

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«Пока маскировать эти реактивные системы залпового огня проще, их прячут в лесах. Но когда листва начнёт облетать, ликвидировать американские HIMARS ВС РФ будет намного легче: тогда российские военные, вероятно, и доведут дело до конца — уничтожат оставшиеся РСЗО», — спрогнозировал аналитик.

Костикин также отметил, что США и их союзники уже замечены в том, что не анонсируют отправку некоторых видов вооружения на Украину, а потому заявление Пушилина, как он считает, «не стало большим сюрпризом».

«Как говорится, на войне все средства хороши, в том числе и путь обмана, которым Вашингтон и Киев пользуются с завидной регулярностью. Это свидетельствует о слабости США и киевского руководства, которые вынуждены замалчивать такого рода информацию», — заявил эксперт.

По словам Костикина, если будут отмечены факты применения ракет для РСЗО HIMARS дальностью действия до 300 км по территории Донбасса или России, РФ будет вынуждена «действовать более жёстко».

«У российских ВС для этого есть вооружения такого типа, в частности межконтинентальные баллистические ракеты», — отметил он.

Схожего мнения придерживается и военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, если киевские власти вдруг осмелятся открыто покушаться на безопасность российской территории за счёт ракет для РСЗО HIMARS c дальностью действия до 300 км, Россия «незамедлительно на это отреагирует».

«Будут предприняты удары по центру принятия решений, которые находятся вне территории Украины — на Западе. В этой связи я не думаю, что западные кураторы дадут Киеву добро на такую авантюру», — сказал аналитик в беседе с RT.

Пентагон

AP

© Patrick Semansky

Леонков также прокомментировал слова бригадного генерала США в отставке, призвавшего предоставить Киеву оружие и разрешение на проведение атак вглубь России. Эксперт считает, что таким образом Арнольд «пытается хайповать» на украинской теме.

«Мнение этого американского генерала в отставке вряд ли будет являться чем-то основополагающим для принятия решений со стороны Вашингтона, учитывая, что зачастую в Белом доме игнорируют рекомендации целых институтов, которые проводят исследования по аналогичным вопросам. Но даже если бы в Вашингтоне решили действовать по такой схеме, это обернулось бы началом более масштабного конфликта, чем тот, который сейчас идёт на Украине, со всеми вытекающими последствиями», — констатировал эксперт.

Леонков также отметил, что, несмотря на разрекламированность американских HIMARS, нельзя сказать, что их применение ВСУ на Украине оказывает значительное влияние на проведение спецоперации России и выполнение её задач.