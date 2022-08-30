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Пушилин не исключил, что из-за американского оружия ВСУ придётся отодвигать на 300 км

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Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что в случае поставок дальнобойного американского оружия Киеву Вооружённые силы Украины придётся отодвигать на расстояние 300 км от населённых пунктов республики.
Пушилин не исключил, что из-за американского оружия ВСУ придётся отодвигать на 300 км
  • РИА Новости

Видео с заявлением Пушилина для иностранных журналистов опубликовано в Telegram-канале Министерства информации ДНР. 

По его словам, поступает информация о готовности США поставить на Украину вооружение, которое способно стрелять на расстояние 300 км.

«Соответственно, это не оставит нам никаких шансов, чтобы не отодвигать и на это расстояние», — цитирует РИА Новости главу ДНР.

По его словам, чем сильнее и дальнобойнее оружие у Киева, тем больше предстоит «отодвигать украинский режим от наших городов».

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что союзные войска отбили попытку контрнаступления Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Кодема в республике.

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