Лукашенко заявил, что у Зеленского «своего поведения нет»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Associated Press заявил, что у его украинского коллеги Владимира Зеленского «своего поведения нет», и рекомендовал ему «выйти из образа».

«У Владимира Зеленского своего поведения нет. Поэтому как я могу относиться? Я бы хотел видеть, чтобы он был самостоятельным человеком и понимал, что война идёт у него на Украине», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Белорусский лидер рекомендовал своему коллеге «быть президентом» и отметил, что не станет его осуждать.

«Уже пора побриться, одеться нормально и демонстрировать украинскому народу и мировому сообществу, что у него каждый день лучше, лучше и лучше. Из этого образа надо выходить», — добавил Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, Украина не заинтересована в переговорах и «провоцирует Россию».

Российский постпред при ООН Василий Небензя ранее заявил, что, накачивая Украину оружием, западные страны превращают её в плацдарм для битвы с Россией.