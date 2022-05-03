Российская авиация уничтожила на Украине РЛС производства США

Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила ряд военных объектов на Украине, включая РЛС производства США, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В районах населённых пунктов Красный Лиман, Краматорск и Камышеваха уничтожены четыре радиолокационные станции обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США», — сказал Конашенков.

По его словам, в районах населённых пунктов Николаевка, Волчеяровка и Лисичанск ликвидированы три украинские радиолокационные станции подсвета и наведения зенитных ракетных комплексов С-300, тактический ракетный комплекс «Точка-У», зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Ранее сообщалось, что за ночь российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников, ракету «Точка-У» и два снаряда системы залпового огня «Смерч».