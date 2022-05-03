Российская авиация уничтожила на Украине РЛС производства США

Короткая ссылка
Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила ряд военных объектов на Украине, включая РЛС производства США, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российская авиация уничтожила на Украине РЛС производства США
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

«В районах населённых пунктов Красный Лиман, Краматорск и Камышеваха уничтожены четыре радиолокационные станции обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США», — сказал Конашенков.

По его словам, в районах населённых пунктов Николаевка, Волчеяровка и Лисичанск ликвидированы три украинские радиолокационные станции подсвета и наведения зенитных ракетных комплексов С-300, тактический ракетный комплекс «Точка-У», зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Ранее сообщалось, что за ночь российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников, ракету «Точка-У» и два снаряда системы залпового огня «Смерч».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить