Российские ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ и «Точку-У»

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За ночь российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников, ракету «Точка-У» и два снаряда системы залпового огня «Смерч».
Российские ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ и «Точку-У»
  • РИА Новости

Как сообщили в Минобороны России, беспилотники были уничтожены в районах населённых пунктов Березовка, Борщевая, Чернещина, Барвинок и Михайловка.

Украинскую баллистическую ракету «Точка-У» перехватили в районе Дмитровки, а два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» — под Изюмом.

Кроме того, высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесли ракетный удар по логистическому центру, через который осуществлялась доставка иностранного оружия.

Также российские подразделения уничтожили до 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники.

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