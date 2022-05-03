Российские ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ и «Точку-У»

За ночь российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников, ракету «Точка-У» и два снаряда системы залпового огня «Смерч».

Как сообщили в Минобороны России, беспилотники были уничтожены в районах населённых пунктов Березовка, Борщевая, Чернещина, Барвинок и Михайловка.

Украинскую баллистическую ракету «Точка-У» перехватили в районе Дмитровки, а два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» — под Изюмом.

Кроме того, высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесли ракетный удар по логистическому центру, через который осуществлялась доставка иностранного оружия.

Также российские подразделения уничтожили до 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники.