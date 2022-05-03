Российские артиллеристы уничтожили до 230 националистов на Украине

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Российские подразделения в ходе военной операции на Украине уничтожили до 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники.
Российские артиллеристы уничтожили до 230 националистов на Украине
  • РИА Новости
  • © Михаил Андроник

«Уничтожено до 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники», — говорится в заявлении Минобороны России.

Кроме того, артиллерийские подразделения поразили 54 огневые позиции артиллерии ВСУ, 38 опорных пунктов и 195 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. 

Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесли ракетный удар по логистическому центру, через который осуществлялась доставка иностранного оружия.

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