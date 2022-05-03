Российские артиллеристы уничтожили до 230 националистов на Украине

Российские подразделения в ходе военной операции на Украине уничтожили до 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники.

«Уничтожено до 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники», — говорится в заявлении Минобороны России.

Кроме того, артиллерийские подразделения поразили 54 огневые позиции артиллерии ВСУ, 38 опорных пунктов и 195 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесли ракетный удар по логистическому центру, через который осуществлялась доставка иностранного оружия.