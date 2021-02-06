Путин поздравил президента Южной Осетии с днём рождения

Президент России Владимир Путин поздравил президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с днём рождения, отметив его усилия по развитию союзнических отношений между двумя государствами. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте южноосетинского президента.

«В России ценят ваши усилия по развитию союзнических отношений и интеграционных связей между нашими странами. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества», — отметил Путин.

Российский лидер пожелал Бибилову «крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо дружественного народа Южной Осетии».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с и. о. министра иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым рассказал о товарообороте между Россией и Южной Осетией.