Путин поздравил президента Южной Осетии с днём рождения
- РИА Новости
«В России ценят ваши усилия по развитию союзнических отношений и интеграционных связей между нашими странами. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества», — отметил Путин.
Российский лидер пожелал Бибилову «крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо дружественного народа Южной Осетии».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с и. о. министра иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым рассказал о товарообороте между Россией и Южной Осетией.