Лавров рассказал о товарообороте между Россией и Южной Осетией

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Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с и. о. министра иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым рассказал о товарообороте между Россией и Южной Осетией.
Лавров рассказал о товарообороте между Россией и Южной Осетией
  • РИА Новости

«Несмотря на пандемию, отмечу, что у нас растёт двусторонний товарооборот», — цитирует ТАСС Лаврова.

Он сообщил, что, «согласно последней имеющейся статистике Федеральной таможенной службы России, за первые три квартала 2020 года он вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года».

Отмечается, что стороны подписали план межведомственных консультаций МИД на 2021—2022 годы.

«Мы продолжим ту линию, которую начали в двусторонних отношениях. Министерство иностранных дел России и Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия находятся в постоянном контакте: и в прямом, и через наши посольства», — заявил Медоев.

В конце декабря российские военные вернулись в Московскую область после оказания помощи заболевшим коронавирусом в полевом госпитале Минобороны в Цхинвале.

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