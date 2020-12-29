Российские военные вернулись в Подмосковье из Цхинвала

Российские военные вернулись в Московскую область после оказания помощи заболевшим коронавирусом в полевом госпитале Минобороны в Цхинвале.

«Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа совершил марш протяжённостью 1,8 тыс. км из района выполнения специальных задач в городе Цхинвал в пункт постоянной дислокации в Подмосковье», — говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Отмечается, что во время марша военные проехали более семи субъектов России.

Также сообщается, что по прибытии военнослужащих торжественно встретили члены семей и командование.

17 ноября стало известно, что военный госпиталь Минобороны России в Южной Осетии принял почти тысячу пациентов.