Российские военные вернулись в Подмосковье из Цхинвала

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Российские военные вернулись в Московскую область после оказания помощи заболевшим коронавирусом в полевом госпитале Минобороны в Цхинвале.

«Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа совершил марш протяжённостью 1,8 тыс. км из района выполнения специальных задач в городе Цхинвал в пункт постоянной дислокации в Подмосковье», — говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Отмечается, что во время марша военные проехали более семи субъектов России.

Также сообщается, что по прибытии военнослужащих торжественно встретили члены семей и командование.

17 ноября стало известно, что военный госпиталь Минобороны России в Южной Осетии принял почти тысячу пациентов.

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