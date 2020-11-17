Госпиталь Минобороны России в Южной Осетии принял почти тысячу человек

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Военный госпиталь Минобороны России в Южной Осетии принял почти тысячу пациентов.
Госпиталь Минобороны России в Южной Осетии принял почти тысячу человек
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«С начала функционирования мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России, развернутого в городе Цхинвал, около 1 тыс. жителей республики получили медицинскую помощь», — цитирует оборонное ведомство ТАСС.

В настоящее время на стационарном лечении в госпитале находятся 50 человек.

22 октября министр обороны России Сергей Шойгу поручил оперативно развернуть многофункциональный мобильный госпиталь в Южной Осетии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

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