Госпиталь Минобороны России в Южной Осетии принял почти тысячу человек

Военный госпиталь Минобороны России в Южной Осетии принял почти тысячу пациентов.

«С начала функционирования мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России, развернутого в городе Цхинвал, около 1 тыс. жителей республики получили медицинскую помощь», — цитирует оборонное ведомство ТАСС.

В настоящее время на стационарном лечении в госпитале находятся 50 человек.

22 октября министр обороны России Сергей Шойгу поручил оперативно развернуть многофункциональный мобильный госпиталь в Южной Осетии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.