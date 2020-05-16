В Киеве собираются проверить на коронавирус все интернаты

Мэр Киева Виталий Кличко распорядился проверить на коронавирусную инфекцию COVID-19 воспитанников и персонал всех интернатов города.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Киевской государственной администрации.

Как отметила заместитель Кличко Марина Хонда, соответствующее решение было принято из-за вспышки коронавируса в Дарницком доме-интернате.

«В Дарницком доме-интернате произошла вспышка коронавирусной инфекции. Лабораторно подтверждён 81 случай: 53 воспитанницы и 28 работников... В связи с этим мэр поручил проверить другие интернатные учреждения города, которых всего в Киеве восемь», — отметила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий проведение массового тестирования граждан на коронавирусную инфекцию.