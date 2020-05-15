Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус
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В частности, документ предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц с признаками коронавируса, а также тех, кто контактировал с больными.
Кроме того, обязательное тестирование распространяется на медиков, работающих в медучреждениях с инфицированными, сотрудников Нацполиции, Нацгвардии и других работников, задействованных в проведении противоэпидемических мероприятий.
По последним данным, с начала пандемии на Украине подтверждено 17 330 случаев заболевания COVID-19, 476 человек умерли.