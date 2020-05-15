Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий проведение массового тестирования граждан на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

В частности, документ предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц с признаками коронавируса, а также тех, кто контактировал с больными.

Кроме того, обязательное тестирование распространяется на медиков, работающих в медучреждениях с инфицированными, сотрудников Нацполиции, Нацгвардии и других работников, задействованных в проведении противоэпидемических мероприятий.

По последним данным, с начала пандемии на Украине подтверждено 17 330 случаев заболевания COVID-19, 476 человек умерли.