Российские военные в ходе учений развернули полевой госпиталь в Абхазии

Российские военные медики в ходе учений развернули современный полевой госпиталь на территории Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

«Полевой военный госпиталь, рассчитанный на приём более 200 больных, был развёрнут в рамках плановых профилактических мероприятий и учений медиков российской военной базы ЮВО на территории Республики Абхазия», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что медицинское сооружение оснащено современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

Ранее сообщалось, что в Абхазии подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.