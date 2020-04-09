Российские военные в ходе учений развернули полевой госпиталь в Абхазии
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«Полевой военный госпиталь, рассчитанный на приём более 200 больных, был развёрнут в рамках плановых профилактических мероприятий и учений медиков российской военной базы ЮВО на территории Республики Абхазия», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Отмечается, что медицинское сооружение оснащено современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции лёгких.
Ранее сообщалось, что в Абхазии подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.