Абхазия закрывает границу с Россией
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте президента.
«Ограничить с 00:00 мск 8 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года въезд в Республику Абхазия всех категорий граждан через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе», — указано в тексте.
Уточняется, что исключение сделано для иностранных дипломатов, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, объединённой российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Ранее стало известно, что Абхазия до 20 апреля вводит временное ограничение на въезд иностранных граждан на границе с Россией.