Абхазия закрывает границу с Россией

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И. о. президента Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о закрытии границы с Россией для въезда с 8 по 20 апреля.
Абхазия закрывает границу с Россией
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

«Ограничить с 00:00 мск 8 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года въезд в Республику Абхазия всех категорий граждан через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе», — указано в тексте.

Уточняется, что исключение сделано для иностранных дипломатов, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, объединённой российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки.

Ранее стало известно, что Абхазия до 20 апреля вводит временное ограничение на въезд иностранных граждан на границе с Россией.

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