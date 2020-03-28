Абхазия вводит временное ограничение на въезд на границе с Россией

Абхазия до 20 апреля вводит временное ограничение на въезд иностранных граждан на границе с Россией. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Валерий Бганба.

«Ограничить до 20 апреля 2020 года въезд в Абхазию иностранным гражданам и лицам без гражданства, за исключением работников дипломатических учреждений, аккредитованных в республике, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в РА, объединённой российской военной базы», — говорится в сообщении на сайте главы Абхазии.

Кроме того, право на въезд имеют лица, направленные в служебные командировки, а также водители, осуществляющие международные грузовые перевозки.

Ранее Бганба подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.