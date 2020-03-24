Во Франции вступил в силу режим чрезвычайного санитарного положения

Режим чрезвычайного санитарного положения продолжительностью в два месяца официально вступил в силу на территории Франции.

Об этом сообщает France Info.

Уточняется, что теперь правительство имеет право с помощью специальных декретов без консультаций с парламентом ограничивать общественные свободы.

Ранее Национальное собрание Франции одобрило проект закона о введении чрезвычайного санитарного положения на два месяца из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

23 марта во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число заражённых коронавирусом в мире превысило 300 тыс.