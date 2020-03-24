Во Франции вступил в силу режим чрезвычайного санитарного положения
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Об этом сообщает France Info.
Уточняется, что теперь правительство имеет право с помощью специальных декретов без консультаций с парламентом ограничивать общественные свободы.
Ранее Национальное собрание Франции одобрило проект закона о введении чрезвычайного санитарного положения на два месяца из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
23 марта во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число заражённых коронавирусом в мире превысило 300 тыс.