В Белоруссию доставили два заказанных в России истребителя Су-30СМ

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В Белоруссию доставили два заказанных в России истребителя Су-30СМ. Это первая пара из 12 запланированных самолётов, сообщили в белорусском Министерстве обороны.
В Белоруссию доставили два заказанных в России истребителя Су-30СМ
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Контракт на их поставку был заключён между нашими странами в 2017 году. Обновление парка военной техники вооружённых сил является результатом многолетнего военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», — отметили в ведомстве.

Каждый год ВВС Белоруссии и войска ПВО будут пополняться одним авиационным звеном из четырёх самолётов, уточнили там.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России и Белоруссии проведут более 100 совместных мероприятий в 2020 году.

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