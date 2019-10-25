Москва и Минск проведут более 100 военных мероприятий в 2020 году

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России и Белоруссии проведут более 100 совместных мероприятий в 2020 году.

«Утвердили план военного сотрудничества на 2020 год. Он включает 136 мероприятий, половина из которых — мероприятия оперативной и боевой подготовки», — цитирует его ТАСС.

По словам Шойгу, заседание коллегии Минобороны двух стран «подтвердило единство взглядов военных ведомств России и Беларуси на практическое взаимодействие в оборонной сфере и нацеленность на обеспечение общей военной безопасности».

Также Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.