Москва и Минск проведут более 100 военных мероприятий в 2020 году

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России и Белоруссии проведут более 100 совместных мероприятий в 2020 году.
Москва и Минск проведут более 100 военных мероприятий в 2020 году
  • РИА Новости

«Утвердили план военного сотрудничества на 2020 год. Он включает 136 мероприятий, половина из которых — мероприятия оперативной и боевой подготовки», — цитирует его ТАСС.

По словам Шойгу, заседание коллегии Минобороны двух стран «подтвердило единство взглядов военных ведомств России и Беларуси на практическое взаимодействие в оборонной сфере и нацеленность на обеспечение общей военной безопасности».

Также Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.

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