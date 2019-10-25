Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.

Об этом он рассказал совместной коллегии Минобороны России и Белоруссии в Москве.

«Ведётся масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он отметил, что «Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России».

Ранее сообщалось, что на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии 25 октября в Москве две страны утвердят ряд документов, направленных на развитие военного сотрудничества.