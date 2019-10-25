В Москве пройдёт заседание коллегии минобороны России и Белоруссии
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«Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.
Стороны подведут итоги прошедшего года и определят приоритеты на будущий.
Также участники коллегии рассмотрят и утвердят ряд документов, направленных на дальнейшее развитие военного сотрудничества Москвы и Минска.
Ранее сообщалось, что Воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций Белоруссии начали совместные учения в Бресте.