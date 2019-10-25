Глава ЦИК Украины оценил перспективы проведения выборов в Донбассе
- РИА Новости
«Возможны ли выборы в Донбассе вообще? По моему мнению, на данный момент — нет. Чтобы их там провести, необходимо обеспечить безопасность. Украина должна взять под контроль государственную границу», — сказал он в интервью изданию «Фокус».
Кроме того, по его словам, Верховная рада должна принять закон, который позволит провести выборы на данной территории.
«У нас действует закон о правовом режиме на временно оккупированных территориях, в котором чётко сказано, что выборы на временно оккупированных территориях не проводятся. Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон», — пояснил глава Центризбиркома.
Он рассказал о возможных сложностях, связанных с обновлением реестра избирателей в Донбассе, которые потребуется решить перед проведением выборов.
Диденко также признал отсутствие практической возможности одновременного проведения местных выборов и выборов в Донбассе в октябре 2020 года.
«Теоретически я такой возможности не исключаю. Практически — не вижу», — подчеркнул он.
Ранее Диденко переадресовал украинским законодателям вопрос о проведении выборов в Донбассе.
Лидер Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, исключил возможность выборов в Донбассе в присутствии военных.