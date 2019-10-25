Глава ЦИК Украины оценил перспективы проведения выборов в Донбассе

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Олег Диденко заявил, что в текущих условиях проведение выборов в Донбассе невозможно организовать с практической точки зрения из-за проблем безопасности и отсутствия необходимой правовой базы.

«Возможны ли выборы в Донбассе вообще? По моему мнению, на данный момент — нет. Чтобы их там провести, необходимо обеспечить безопасность. Украина должна взять под контроль государственную границу», — сказал он в интервью изданию «Фокус».

Кроме того, по его словам, Верховная рада должна принять закон, который позволит провести выборы на данной территории.

«У нас действует закон о правовом режиме на временно оккупированных территориях, в котором чётко сказано, что выборы на временно оккупированных территориях не проводятся. Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон», — пояснил глава Центризбиркома.

Он рассказал о возможных сложностях, связанных с обновлением реестра избирателей в Донбассе, которые потребуется решить перед проведением выборов.

Диденко также признал отсутствие практической возможности одновременного проведения местных выборов и выборов в Донбассе в октябре 2020 года.

«Теоретически я такой возможности не исключаю. Практически — не вижу», — подчеркнул он.

Ранее Диденко переадресовал украинским законодателям вопрос о проведении выборов в Донбассе.

Лидер Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, исключил возможность выборов в Донбассе в присутствии военных.