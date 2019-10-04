Новый глава ЦИК Украины назвал условия для выборов в Донбассе

Новый председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных стране территориях Донбасса нужны условия, связанные с безопасностью и урегулированием этого вопроса в законодательстве.

«Для того чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях, необходимы соответствующие условия. И связанные с безопасностью, и главное — этот вопрос должен быть законодательно урегулирован», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, проведение выборов в Донбассе в нынешних условиях является вопросом не к Центризбиркому, а «больше к законодателям».

Также новый глава украинской ЦИК заявил, что «рано или поздно выборы будут проведены на всей территории Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил проведение выборов в Донбассе в присутствии военных.