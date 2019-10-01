Зеленский исключил проведение выборов в Донбассе в присутствии военных

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Выборы в Донбассе в присутствии военных невозможны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский исключил проведение выборов в Донбассе в присутствии военных
  • © Reuters

«Выборы должны проходить по нашему законодательству… Если там кто-то будет (из военных. — RT), выборов не будет, вы ж понимаете. Мы никогда не пойдём, мы подготовим все предохранители, мы не пойдём на то, чтобы проводить выборы, если там будут военные», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Ранее стало известно, что все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

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