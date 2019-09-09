На Украине выполнили 85% работ по подготовке к отопительному сезону

Компания «Укртрансгаз» заявила о выполнении 85% работ по подготовке к отопительному сезону в стране.

Об этом говорится на официальной странице компании.

«Укртрансгаз уже выполнил 85% работ по ремонту и модернизации объектов ГТС Украины в рамках реализации плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2019/2020», — указывается в заявлении.

Вместе с этим подчёркивается, что прохождение отопительного сезона может осложниться в случае полной остановки «Газпромом» транзита газа по украинской территории с 1 января 2020 года.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус выразил мнение, что зимний период в стране будет сложным из-за споров с компанией «Газпром» по поводу транзита газа.

Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Геруса.