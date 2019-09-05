В ОБСЕ рассказали о продолжающихся перестрелках в Донбассе

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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что перемирие не прекратило перестрелки в Донбассе.
В ОБСЕ рассказали о продолжающихся перестрелках в Донбассе
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«Разделяем прозвучавшие оценки о том, что «хлебное перемирие», вступившее в силу 21 июля 2019 года, способствовало деэскалации в Донбассе. Военная напряжённость, действительно, заметно снизилась. Вместе с тем ситуация далека от идеальной. Перестрелки не прекратились. Среди мирных жителей есть раненые», — цитирует его ТАСС.

По словам Лукашевича, в регионе всё также фиксируется размещение военной техники в нарушение линий отвода, в том числе тяжёлых вооружений.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа. 

Украинский политолог Вадим Карасёв, директор Института глобальных стратегий в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

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