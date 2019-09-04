Молдавия попросит Россию не повышать тариф на газ

Вице-премьер Молдавии Василий Шова заявил, что республика во время заседания межправкомиссии по торгово-экономическим отношениям намерена просить Россию не повышать стоимость поставляемого Кишинёву газа.

«На протяжении многих лет тарифы были заморожены, сейчас их надо повышать, а реальный социально-экономический уровень жизни граждан Молдавии этого не позволяет, поэтому у нас есть ряд просьб, которые направлены на то, чтобы тарифы не увеличились», — приводит РИА Новости слова вице-премьера.

Заседание межправительственной комиссии должно состояться 19 сентября в Кишинёве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в субботу, 7 сентября, проведёт переговоры с лидером Молдавии Игорем Додоном.