Молдавия попросит Россию не повышать тариф на газ

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Вице-премьер Молдавии Василий Шова заявил, что республика во время заседания межправкомиссии по торгово-экономическим отношениям намерена просить Россию не повышать стоимость поставляемого Кишинёву газа.
Молдавия попросит Россию не повышать тариф на газ
  • © GENYA SAVILOV
  • AFP

«На протяжении многих лет тарифы были заморожены, сейчас их надо повышать, а реальный социально-экономический уровень жизни граждан Молдавии этого не позволяет, поэтому у нас есть ряд просьб, которые направлены на то, чтобы тарифы не увеличились», — приводит РИА Новости слова вице-премьера.

Заседание межправительственной комиссии должно состояться 19 сентября в Кишинёве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в субботу, 7 сентября, проведёт переговоры с лидером Молдавии Игорем Додоном.

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