Молдавия попросит Россию не повышать тариф на газ
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- AFP
«На протяжении многих лет тарифы были заморожены, сейчас их надо повышать, а реальный социально-экономический уровень жизни граждан Молдавии этого не позволяет, поэтому у нас есть ряд просьб, которые направлены на то, чтобы тарифы не увеличились», — приводит РИА Новости слова вице-премьера.
Заседание межправительственной комиссии должно состояться 19 сентября в Кишинёве.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в субботу, 7 сентября, проведёт переговоры с лидером Молдавии Игорем Додоном.