На Украине возбудили новое дело против Порошенко

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Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное дело по трём статьям в связи с предполагаемой поездкой в 2018 году бывшего президента Украины Петра Порошенко и приближённых к нему лиц на Мальдивы по поддельным документам. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов.

По его словам, целью новой уголовной инициативы является определение новых офшоров, собственности, активов и счетов Порошенко и его окружения.

«Государственное бюро расследований нашло достаточными изложенные нами факты и зарегистрировало уголовное производство сразу по трём статьям Уголовного кодекса Украины», — написал он в Facebook.

Ранее Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное дело по факту возможного захвата власти в стране бывшим украинским президентом Петром Порошенко при назначении им ряда судей Верховного суда Украины.

17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.

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