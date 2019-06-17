Эксперт прокомментировал новую стратегию ЕС в Центральной Азии

Короткая ссылка
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал новую стратегию ЕС в Центральной Азии.
Эксперт прокомментировал новую стратегию ЕС в Центральной Азии
  • Reuters

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Не удивительно, что в Евросоюзе вспомнили о существовании такого важного региона, как Центральная Азия, после саммита Шанхайской организации сотрудничества. Именно ШОС сегодня является ведущей организацией, занимающейся решением геополитических проблем и проблем безопасности в регионе Центральная Азия. В то же время нынешний ЕС очень далёк от активного участия в разрешении гуманитарных, политических или экономических проблем, а также вопросов безопасности», — сказал Шаповалов.

По его словам, Брюссель находится не в лучшем состоянии и основная его задача — справиться с мощнейшими вызовами как внутри ЕС, так и со стороны внешних игроков, в том числе с радикальной экономической политикой США.

Ранее заместитель главы российского МИД Игорь Моргулов рассказал о предстоящем председательстве России в ШОС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить