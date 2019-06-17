Эксперт прокомментировал новую стратегию ЕС в Центральной Азии

Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал новую стратегию ЕС в Центральной Азии.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Не удивительно, что в Евросоюзе вспомнили о существовании такого важного региона, как Центральная Азия, после саммита Шанхайской организации сотрудничества. Именно ШОС сегодня является ведущей организацией, занимающейся решением геополитических проблем и проблем безопасности в регионе Центральная Азия. В то же время нынешний ЕС очень далёк от активного участия в разрешении гуманитарных, политических или экономических проблем, а также вопросов безопасности», — сказал Шаповалов.

По его словам, Брюссель находится не в лучшем состоянии и основная его задача — справиться с мощнейшими вызовами как внутри ЕС, так и со стороны внешних игроков, в том числе с радикальной экономической политикой США.

Ранее заместитель главы российского МИД Игорь Моргулов рассказал о предстоящем председательстве России в ШОС.