Число жертв пожара в психбольнице Одессы возросло до семи

В Одессе 11 июня умер ещё один пострадавший в результате пожара в психбольнице. Таким образом, число погибших возросло до семи.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на украинскую Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Пожар в психбольнице в Одессе произошёл в понедельник, 10 июня. Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману создать государственную комиссию по расследованию инцидента.

По факту пожара было возбуждено два уголовных дела по статьям «Умышленное убийство» и «Нарушение требований пожарной безопасности».