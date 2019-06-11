Зеленский прокомментировал пожар в психбольнице в Одессе

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Владимиру Гройсману создать государственную комиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе. Об этом он написал в своём Twitter.

Он сообщил, что в результате пожара шесть человек погибли. 

«Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут установлены», — написал Зеленский.

Также украинский президент выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее на крыше одноэтажного корпуса психбольницы в Одессе произошёл пожар площадью 500 кв. м. В результате шесть человек погибли и четверо пострадали. Возгорание ликвидировано. 

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