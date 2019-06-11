По факту пожара в психбольнице Одессы возбуждено два дела

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По факту пожара в Одесской психиатрической больнице завели два уголовных дела по статьям «Умышленное убийство» и «Нарушение требований пожарной безопасности».
По факту пожара в психбольнице Одессы возбуждено два дела
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Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Нацполиции региона.

«В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по п. 1 и 5 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 270 УК Украины», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что на крыше одноэтажного корпуса психбольницы в Одессе произошёл пожар, площадь возгорания составила 500 кв. м. 

Жертвами трагедии стали шесть человек, ещё четверо пострадали. 

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману создать государственную комиссию по расследованию инцидента.

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